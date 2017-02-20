Госказначейство: за год бюджетных нарушений стало больше почти на 40%

Государственная казначейская служба Украины в 2016 году выявила более 12 тыс. фактов нарушений бюджетного законодательства со стороны распорядителей и получателей средств государственного и местных бюджетов на общую сумму 5,1 млрд грн, что на 37,8% больше показателя в 2015 году на уровне 3,7 млрд грн.

Читайте такжеУкраина за год потратила на обслуживание госдолга 96 миллиардов гривень

Об этом говорится в информационных материалах Госказначейства, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, по инициативе органов Госказначейства в 2016 году остановлены операции с бюджетными средствами на счетах распорядителей и получателей почти в 900 случаях. Среди наиболее существенных нарушений, за которые останавливались операции, - предоставление недостоверных отчетов и нарушение порядка предоплаты.

Справка УНИАН. В соответствии Бюджетным кодексом, органы Госказначейства в случае выявления нарушений бюджетного законодательства со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств применяют такие меры воздействия, как предупреждение с требованием устранить нарушения или остановка операций с бюджетными средствами на счетах, открытых в органах Госказначейства.