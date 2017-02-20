Евросоюз готов выступить третьей стороной в украинско-российском споре в рамках ВТО - торгпред

Об этом на свой странице в социальной сети Facebook написала торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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Она сообщила, что сегодня, 20 февраля, Украина выступила на заседании Органа урегулирования споров ВТО и потребовала созвать группу экспертов для рассмотрения спора и оценки многочисленных ограничений, введенных Россией.

"Однако, как и ожидалось, Россия использовала свое право отклонить требование о созыве группы экспертов, - сообщила Микольская. - Украина продолжит процедуру оспаривания ограничительных мер России и вынесет свое требование снова на следующем заседании Органа урегулирования споров".

Микольская отметила, что уже на следующем заседании в соответствии с правилами ВТО группа будет в любом случае создана - независимо от позиции России. При этом торговый представитель Украины не сообщила, когда именно состоится новое заседание по украино-российскому спору.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск против России за введенные Москвой с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров. Формальной причиной введения ограничительных мер стало вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Зимой 2016 года был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле прошлого года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

Как отмечали в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно - Казахстан и Кыргызстан - значительно сократился - на 38,3% по сравнению с 2015 годом, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Кыргызстан были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений.

Прямые потери от ограничительный мер России составили 0,4 миллиарда долларов.