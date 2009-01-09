Главное на 9 января (вечер)

Наиболее значимым событием за прошедший день стало прибытие в Украину экспертов Европейского Союза, которые должны установить непричастность Украины к остановке поставок природного газа в страны ЕС.

Экспертную группу возглавил представитель Генерального директората Еврокомиссии по энергетике и транспорту Филипп КОРНЕЛИС.

Пресс-служба правительства напоминает, что 8 января с.г. в Брюсселе вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, председатель НАК “Нафтогаз Украины” Олег ДУБИНА и комиссар Европейской Комиссии по вопросам энергетики Адрис ПИБАЛГС подписали Совместное письмо относительно привлечения экспертов ЕС к контролю за транзитом российского газа по территории Украины в страны-члены Европейского Союза.

В письме отмечается, что наблюдатели ЕС будут осуществлять сбор данных относительно прохождения газа в соответствующих пунктах и предоставлять эту информацию структурам Европейского Союза для официальных целей. В случае обращения наблюдателей уполномоченные представители НАК “Нафтогаз Украины” будут визировать протоколы по результатам мониторинга.

В частности, в письме стороны договорились о том, что гарантируют полный и беспрепятственный доступ наблюдателей, определенных Европейской комиссией, ко всем соответствующим объектам и информации, необходимой для верификации поставок газа из России к местам назначения в Европейском Союзе, на протяжении такого срока, который будет признан необходимым.

Кроме того, достигнута договоренность, что органы украинской власти будут способствовать и ни в коем случае не препятствовать работе наблюдателей ЕС во время их пребывания в Украине.

Вечером 9 января в Украину прибыл премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО встретили чешского премьера в аэропорту «Борисполь» и отправились в Киев, где планируют провести переговоры в формате «трех».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам, ожидающим в аэропорту «Борисполь» брифинга Ю.ТИМОШЕНКО (она должна была встречать М.ТОПОЛАНЕКА), сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

Пресс-секретарь отметила, что решение отправиться на переговоры в формате «трех» в Секретариат Президента Украины сразу из аэропорта «Борисполь» было принято по предложению В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и М.ТОПОЛАНЕК выехали в Киев в одном автомобиле.

Перед прилетом М.ТОПОЛАНЕКА В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО в аэропорту «Борисполе» провели непродолжительный разговор.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО с 5 января находился с семьей в Ивано-Франковской области.

НАК "Нафтогаз Украины" наконец-то вошел в переговорное русло, ОАО "Газпром" надеется, что теперь работа по возобновлению транзита газа через украинскую территорию пойдет быстро и конструктивно.

Об этом заявил журналистам глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Мы видим, что "Нафтогаз Украины" наконец-то вошел в переговорное русло. Украинская сторона, в том числе, как мне представляется, под давлением Евросоюза, приняла предложение о создании международной многосторонней мониторинговой комиссии в составе представителей "Газпрома", "Нафтогаза Украины", минэнерго России и Украины, представителей компаний - получателей российского газа в Европе и независимой мониторинговой организации", - сказал А.МИЛЛЕР.

"Надеемся, что теперь работа пойдет быстро и конструктивно и украинская сторона будет придерживаться достигнутых пока на словах договоренностей", - добавил глава "Газпрома".

А.МИЛЛЕР подчеркнул, что как только документ будет подписан, а наблюдатели международной многосторонней мониторинговой комиссии будут готовы к практической работе на газоизмерительных станциях Украины и России, транзит российского газа через Украину станет возможным.

Европа не дождется газа раньше понедельника

Украина заявила, что технически сможет обеспечить транзит газа в Евросоюз через 36 часов после начала поставок из России, а Россия сможет начать поставки газа через 13 часов, в результате российский газ начнет поступать в ЕС не ранее, чем через три дня. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Ферран Таррадельяс ЭСПУНИ, передает РИА Новости.

"Российский газ начнет поступать в Европу не ранее чем через три дня", - сказал он сегодня журналистам в Брюсселе.

Украина продавала потребителям российский газ по завышенной вдвое цене, разница оседала в неизвестных структурах. С такими обвинениями выступил в пятницу президент России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

"В прошлом году, когда мы поставляли газ украинским потребителям по 179,5 доллара, этот же самый газ украинский потребитель получал по цене 320 долларов за тысячу кубометров. И вся эта маржа оседала в карманах структур, которые нам неизвестны, которые, по всей вероятности, выражают чьи-то коррупционные интересы", - заявил Д.Медведев на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, подчеркнув, что украинские потребители должны знать о том, что российский монополист поставлял газ по одной цене, а фактически им продавался газ по двойной цене.

Он предположил, что "деньги от этих сделок использовались для достижения политических целей или для решения личных проблем", - сообщает Би-би-си.

Медведев не назвал имена людей или компаний, которые, по его мнению, могли вести такой "недобросовестный бизнес.

Между тем до сих пор у многих наблюдателей вызывала вопросы компания RosUkrEnergo - посредник, через которого российский газ продавался на Украину.

RosUkrEnergo появилась в российско-украинской газовой торговле в конце 2004 году. Позже "Газпром" под угрозой официального расследования со стороны Минюста США был вынужден напрямую стать владельцем 50% доли в компании и раскрыть данные о своих украинских партнерах - ими оказался украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

2 октября 2008 года главы правительств России и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Одним из ключевых положений документа является возможность перехода на прямые долгосрочные отношения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" с 1 января 2009 года.

Условием выполнения положений меморандума является полное погашение компанией "Нафтогаз Украины" всей имеющейся задолженности за поставленный газ.

Финансы

В декабре 2008 г. для поддержки ликвидности банков Национальный банк Украины предоставил банкам кредитов рефинансирования на общую сумму около 30,7 млрд. грн. (в т.ч. кредитов овернайт – 6,1 млрд. грн.) по сравнению с 45,5 млрд. грн. в ноябре 2008 г. (из которых 24,3 млрд. грн. – кредиты овернайт).

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

С начала прошлого года было предоставлено кредитов рефинансирования на общую сумму 169,5 млрд. грн. (91,8 млрд. грн. – кредиты овернайт).

Кроме того, НБУ, с целью улучшения механизма перераспределения между банками временно свободных средств, провел мобилизационные операции объемом 3,4 млрд. грн. в декабре, с начала года – 57,2 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по операциям по поддержке ликвидности в 2008 г. составляла 15,3% по сравнению с 10,1% в 2007 г.

Объем корсчетов банков в декабре п.г. незначительно снизился на 3,3% – до 18,6 млрд. грн. (с начала года – на 2,2%).

Сезонный рост спроса на наличность в последний месяц года (рост наличности вне банков составлял в декабре 9,5%, с начала прошлого года – 39,3%) привел к ускоренному росту монетарной базы. Монетарная база в декабре 2008 г. выросла на 8% (31,5% за весь 2008 г.) – до 186,7 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке после увеличения на протяжении первых 11 месяцев 2008 г. почти в 3,9 раза до 17,0 млрд. грн. в декабре уменьшился на 54,6% – до 7,7 млрд. грн. Это было весомым фактором ускорения роста монетарных агрегатов на протяжении последнего месяца прошлого года.

Нацбанк (по итогам декабря) обеспечил соблюдение количественного критерия эффективности по монетарной базе (190 млрд. грн.), предусмотренного Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках общей с Международным валютным фондом программы “Стенд-бай”.

Рост денежной массы в декабре 2008 г. был умеренным и составил 6,4% (с начала года – 29,9%) – до 514,7 млрд. грн.

НБУ сейчас не готов поддерживать гривню на предновогоднем уровне 8 грн./долл. – эксперт

Торги на валютном рынке показали, что Национальный банк Украины сейчас не готов поддерживать гривню на предновогоднем уровне 8 грн./долл.

Такое мнение высказал глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

«После интервенций во вторник по курсу 8,21, вчера Нацбанк продавал доллар по курсу 8,51 и объявил о выходе с продажей доллара по 8,21 грн./долл. сегодня. Однако мы считаем, что НБУ на данный момент не может выделить значительный объем доллара для интервенции в связи с ограниченностью валютных резервов, продолжающейся неопределенностью по поводу долгов перед "Газпромом" и отсутствием контракта на газ на 2009 г.», - говорит эксперт.

Ситуация на газовом фронте продолжает подпитывать спрос на доллар, считает Ю. БЕЛИНСКИЙ.

Среднегодовой обменный курс гривни к доллару на 2009 г. составит 9,5 грн./долл. - Dragon Capital

Аналитический департамент инвестиционной компании Dragon Capital пересмотрел прогнозы обменного курса гривни к доллару на 2009 г., определив среднегодовой прогнозный курс на уровне 9,5 грн./долл. США, а курс на конец 2009 г. на уровне 8,5 грн./долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в течение последних четырех месяцев 2008 г. украинская валюта девальвировала по отношению к доллару США на 40%. Гривня уже второй раз за свою историю демонстрирует столь глубокое падение: впервые значительная девальвация национальной валюты произошла в 1998-99 гг., когда она утратила 62% своей стоимости. Однако текущая ситуация на валютном рынке и в экономике Украины существенно отличается от кризисных условий 1998-99 гг., подчеркивают эксперты.

В частности, накануне предыдущего кризиса украинская экономика переживала глубокий спад деловой активности, вызванный развалом Советского Союза, в то время как в последние несколько лет экономика развивалась быстрыми темпами, во многом благодаря благоприятной внешней конъюнктуре и притоку иностранного капитала, что напоминает ситуацию, сложившуюся в азиатских странах накануне кризиса 1997 года. Кроме того, в отличие от 1998-99 гг., когда украинские власти пытались стабилизировать гривню путем привязки к доллару США на новых уровнях, сегодняшняя валютно-курсовая политика имеет основные черты, присущие режиму плавающего валютного курса.

Это означает, что гривня может повторить траекторию, которой следовали валюты большинства развивающихся рынков (в частности, стран Азии, Бразилии и Аргентины) в кризисные периоды: вначале достижение дна, которое в среднем находилось почти на 60% ниже докризисных уровней, а затем стабилизация на новом равновесном уровне, в среднем на 40% ниже докризисных значений.

Восстановление экспорта станет ключевым фактором стабилизации гривни, считает экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН. На фоне ожидаемого падения объемов импорта (даже с учетом повышения стоимости газа), обусловленного его удорожанием вследствие девальвации гривни, сокращением внутреннего спроса и снижением цен на сырье на мировых рынках, восстановление экспорта, ожидаемое в 3-4 кварталах 2009 г., приведет к сужению дефицита текущего счета платежного баланса, а возможно, даже обеспечит положительное сальдо во 2-м полугодии 2009 г., полагает Е. БЕЛАН.

Кроме того, восстановление глобального спроса должно сопровождаться улучшением условий кредитования на мировых рынках, что приведет к замедлению оттока капитала из Украины к концу 2009 г.

По ее мнению, фундаментальные факторы не указывают на возможность резкой девальвации гривни. Несмотря на масштабные интервенции в октябре-ноябре прошлого года, НБУ имеет достаточно собственных средств и, с учетом почти 10 млрд. долл., которые Украина имеет шансы получить от МВФ в этом году в дополнение к недавно выделенным 4,5 млрд. долл., вполне сможет покрыть дефицит иностранной валюты в этом году. Однако в кризисных условиях фундаментальные факторы играют второстепенную роль, в то время как политика правительства и Национального банка выходит на первый план.

"Наш новый курсовой прогноз предполагает, что украинские власти будут выполнять основные условия, необходимые для удержания гривни от свободного падения, которыми, по нашему мнению, являются: жесткая монетарная политика, отказ от популистских мер в фискальной политике, независимость Нацбанка и его способность эффективно регулировать банковскую систему, в частности поддерживать ликвидность коммерческих банков, не создавая избыточного спроса на иностранную валюту", - отмечает Е. БЕЛАН.