Розничная торговля в Украине за январь выросла на 3,1%

Оборот розничной торговли в Украине в январе увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, однако по сравнению с декабрем 2016 года этот показатель снизился на 16,4%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Сумской, Кировоградской, Винницкой, Николаевской и Киевской областях – на 9,7%, 8,6%, 7,7%, 7,5%, и 6,7% соответственно. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 7,7.

В то же время Госстат не сообщает абсолютное значение.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.