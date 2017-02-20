Нацбанк установил официальную гривню на уровне 27,02 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2702,5299 (20 февраля – 2702,6138)

100 EUR – 2869,0057 (20 февраля – 2878,2837)

10 RUR – 4,6518 (20 февраля – 4,6893)

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,05 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6873/28,7271 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0253 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 292 сделки на сумму 105,36 миллиона долларов.