Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Национальный банк Украины с предложением об отзыве с 24 февраля 2017 года банковской лицензии и ликвидации "Платинум Банка".

Согласно сообщению, такое решение принято исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц 20 февраля 2017 года.

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Фонд сообщил, что в связи с началом ликвидации он временно приостановил выплаты по договорам, срок действия которых закончился до введения временной администрации в банк.

При этом фонд отметил, что выплаты гарантированной суммы возмещения в период ликвидации начнутся не позднее 1 марта 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал "Платинум Банк" неплатежеспособным 11 января.

"Платинум банк" (ранее "Международный ипотечный банк") работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

НБУ признал владельцами существенного участия "Платинум Банка" Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

Нынешней заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова до перехода на работу в НБУ занимала должность исполняющей обязанности главы правления "Платинум Банка". СМИ сообщали о финансовых проблемах в банке еще в середине 2016 года, однако временная администрация в банк была введена только в январе 2017 года.