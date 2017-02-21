В Минфине рассказали, как идут переговоры с МВФ

Правительство Украины находится на финальной стадии подписания меморандума с Международным валютным фондом, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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"Подписание меморандума находится на финальной стадии", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, почему правительство Украины до сих пор не подписало документ.

Она отметила, что все принципиальные моменты согласованы, и остаются только технические детали.

"Для инвесторов безусловно важно наше нахождение в программе МВФ", - подчеркнула Маркарова.

По ее словам, это не значит, что при наличии каких-то проблем в реализации программы с Фондом инвестиции не будут вообще приходить в страну, но некоторые компании даже не будут связываться со страной, которая провалила реформу с МВФ.

Ранее, 17 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что наша страна находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с МВФ.

Украина возобновила сотрудничество с Фондом по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 миллиарда долларов в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.