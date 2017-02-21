Министр финансов о нулевом декларировании: в нынешних условиях из тени выйдет не более 5%

Министр финансов Украины Александр Данилюк поддерживает внедрение в Украине нулевого декларирования, но считает, что при существующей Государственной фискальной службе вводить его нецелесообразно.

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«Я тоже поддерживаю нулевое декларирование, но я хочу откровенно сказать, что при слабой ГФС оно просто не сработает. Поэтому я поддерживаю, но понимаю, если это сделать в нынешних условиях, из тени выйдет не более 5%. Другим смысла нет этого делать», - сказал он.

Данилюк отметил, что сначала необходимо усилить ГФС, а потом рассмотреть введение нулевого декларирования.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в прошлом году заявляла о том, что считает первоочередным шагом внедрение в Украине плана действий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по противодействию размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения, введение нулевого декларирования.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при этом субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества.