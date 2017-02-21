Международные инвестбанки думают об открытии офисов в Украине

Международные инвестиционные банки думают об открытии офисов в Украине, сообщила сегодня журналистам первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Читайте такжеИнвестиционный советник Гройсмана рассказал о проблемах инвесторов в Украине

Она пояснила, что ранее международные инвестбанки не были заинтересованы в открытии офисов в Украине в связи с практически полным отсутствием среднего бизнеса (100-500 млн євро по международным меркам), на который они ориентируются. «Почему сейчас многие из них думают о входе сюда? Во-первых, они начали активно работать над нашими суверенными историями. Мы видим тут и Morgan Stanley, и Lazard. Их команды, которые работают с государствами, уже здесь», - сказала она.

При этом Маркарова отметила, что как только эти структуры увидят «своего клиента», они будут открывать офисы в Украине, в то время как ради одного-двух соглашений представители этих банков будут летать из Лондонского или другого офиса. «Для нас будет лучшим показателем, что наша экономика не только развивается, а есть наполнение этой середины (среднего бизнеса), когда они начнут открывать тут офисы», - резюмировала Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 октября создал Офис привлечения и поддержки инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.