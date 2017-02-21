Ликвидацию "Дельта Банка" продлили на 2 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации «Дельта Банка» на 2 года – до 4 октября 2019 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Владислава Кадырова.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования приступил к ликвидации «Дельта Банка» - крупнейшего неплатежеспособного финучреждения – 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.