Министр финансов в ближайшие дни посетит Вашингтон для переговоров с МВФ – источник

Министр финансов Александр Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения нашей стране четвертого транша кредита в размере 1 млрд долл., сообщил УНИАН источник в правительстве.

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По его словам, все принципиальные вопросы в меморандуме уже решены.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что наша страна находится на завершающей стадии формирования Меморандума о дальнейшем сотрудничестве с МВФ.

Украина возобновила сотрудничество с Фондом по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.