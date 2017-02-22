Нацбанк опустил официальную гривню к доллару, но укрепил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2704.2536 (21 февраля – 2702.5299)

100 EUR – 2849.4720 (21 февраля – 2869.0057)

10 RUR – 4.6739 (21 февраля – 4.6518)

Во вторник, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,02/27,05 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4790/28,5107 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,0425 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 436 сделок на сумму 239,38 млн долл.