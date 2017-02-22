НБУ принял решение о ликвидации "Фортуна-банка"

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Фортуна-банка».

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Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, решение принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, процедура ликвидации банка продлится два года – до 21 февраля 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Андрей Федорченко.

Также фонд сообщил, что будет принимать требования кредиторов банка в течение 30 дней со дня публикации объявления о начале процедуры его ликвидации в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Фортуна-банк» 27 января на основании решения НБУ об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных.

«Фортуна-банк» работал на рынке Украины с 2002 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов.