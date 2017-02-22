Мексика решила направить $20 миллиардов на поддержку песо

Центральный банк Мексики объявил, что направит 20 миллиардов долларов США на поддержание курса национальной валюты, серьезно обесценившейся за последние месяцы, пишет Прайм.

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"Курсовая комиссия решила дать поручение ЦБ Мексики применить программу ликвидного обменного обеспечения, это позволит покрыть обменные риски, не прибегая к использованию международных резервов, сумма программы составит до 20 миллиардов долларов", - говорится в сообщении ЦБ.

Сделанное банком заявление уже привело к росту курса мексиканского песо. По итогам межбанковских торгов, стоимость песо к доллару опустилась до 20,15 - своему наилучшему показателю с начала ноября 2016 года. За день песо укрепился более чем на 24 сентаво, или на 1,18%.

После победы Трампа на выборах песо упал на 16% по отношению к доллару. Однако за последний месяц восстановился примерно на 5,6%. Рынки несколько оправились после обострения отношений Мексики с США после победы на выборах президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой.