ВБ: мировая торговля в 2016 году росла самыми низкими темпами за восемь лет

Темпы роста мировой торговли в 2016 году продолжают замедляться пятый год подряд, а также являются самыми низкими со времени кризиса 2008–2009 годов, сообщает Всемирный банк.

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Согласно докладу организации, темпы роста мировой торговли в сфере товаров и услуг находятся в диапазоне от 1,9% до 2,5%. По предварительной оценке, торговля товарами в 2016 году выросла чуть более чем на 1%, в то время как в 2015 году рост составил 2%, в 2014 — 2,7%, передает RNS.

Одной из причин замедления темпов роста мировой торговли является возрастающая политическая неопределенность.

«Политическая неопределенность в Европе и в США негативно повлияла на мировую торговлю, замедлив ее рост», — утверждают экономисты World Bank Group.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Еврокомиссия улучшила прогноз по росту мирового ВВП в 2018 году до 3,6%. Ранее ЕК ожидала роста мировой экономики на 3,5%. Прогноз по росту мировой экономики в 2017 году не изменился и составил 3,4%.