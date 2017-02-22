"Не надо ничего бояться": Розенко рассказал о пенсионной реформе

Проект пенсионной реформы, которую в данный момент разрабатывают в правительстве, подразумевает формирование справедливой системы социальной защиты граждан, а не какие-либо сокращения или урезания, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Читайте такжеВ меморандуме с МВФ нет обязательств о повышении пенсионного возраста - Гройсман

«Не надо ничего бояться. Как только у правительства будет окончательный вариант пенсионной реформы, мы его публично представим. И этот документ должен пройти очень широкое обсуждение - и в экспертной среде, и с народными депутатами. Общество должно знать, что его ждет в будущем. Правительство будет действовать открыто, прозрачно и в диалоге с обществом», - цитирует Розенко пресс-служба правительства.

По мнению вице-премьера, основная задача пенсионной реформы не в том, чтобы «что-то обрезать или сократить». «Перед нами стоит задача сделать пенсионную систему справедливой для каждого украинца. И пенсионную реформу мы будем проводить не для МВФ (Международного валютного фонда - УНИАН), а для Украины», - отметил Розенко.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста.

По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.