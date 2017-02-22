Рост ВВП Украины в 2017 году может составить 2-3% - эксперты

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2017 году может составить около 2-3%, считают эксперты.

"У нас сдержанный прогноз по росту украинской экономики. Наш прогноз совпадает с официальным - примерно 2,3% в этом году и следующем. Тенденция по инфляции, которая началась в прошлом году, будет продолжаться и в этом. Поэтому рисков, что инфляция выйдет за заявленный диапазон 8% +/- 2, нет", - считает заместитель председателя правления "Ситибанка" Владислав Сочинский.

Читайте такжеГройсман подвел итоги работы в 2016 году: похвастался выполнением бюджета с дефицитом 3,1% ВВП

По прогнозам эксперта, Национальный банк будет постепенно проводить политику монетарного смягчения, и со второго квартала начнет снижать учетную ставку.

Эксперт также отметил, что в Украине начал развиваться вторичный рынок гособлигаций, и Сочинский ожидает в ближайшее время прихода иностранных инвесторов на указанный рынок.

По прогнозам президента Американской торговой палаты Андрея Гундера, рост ВВП Украины в текущем году может составить 2% и более.

"В прошлом году мы видели первые признаки роста ВВП на 1,5%, в этом году мы прогнозируем 2%, возможно немного больше рост ВВП, поэтому есть прогнозы роста. Но нужно понимать, где мы находимся. Некоторые компании находятся на показателях 2007 года", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%. По информации Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим, третьим кварталом, рост ВВП в четвертом квартале 2016 года составил 1,9%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2,5%, Всемирный банк – на 2%.