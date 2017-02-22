Впервые за 25 лет: Нацбанк нашел нелегальный обменник в регионах

В перечень незаконных пунктов обмена валют, выявленных по результатам проверок Национального банка Украины, вошел первый обменник в регионах.

Как сообщается на сайте НБУ, незаконный обменник расположен в Черновцах по ул. Степана Бандеры, 1. Соответствующее обращение в правоохранительные органы регулятор направил 20 февраля.

Читайте такжеВ Украине за год количество валютных обменников выросло на 70%

Согласно обновленным данным, 18 из 41 обнаруженных нелегальных обменников в настоящее время зарегистрированы как легальные подразделения финансовых компаний "Икс", "Смарт Финэксперт", "Финод", "Либерти Финанс", "Альфа-Инвест Групп".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за полгода провел 362 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений и планирует к концу года охватить проверками всю территорию Украины.

По информации регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 миллиард долларов, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.