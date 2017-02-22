Украина потратит на разработку и закупку нового вооружения 9 миллиардов - Порошенко

Украина в текущем году намерена потратить 9 миллиардов гривень на разработку и закупку нового вооружения, сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе оперативного собрания руководящего состава Вооруженных Сил.

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"В этом году на разработку и закупку новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники предусмотрено выделить около 9 миллиардов гривень. Украина никогда этого не делала. И задача вам, товарищ министр обороны, другим руководителям силовых структур - обеспечить надежный и эффективный контроль за использованием каждой копейки финансового ресурса, который в эти трудные времена выделены государством", - цитирует Порошенко пресс-служба.

По словам президента, заявленные средства небольшие по сравнению с мировыми оборонными заказами, но и они ощутимы для бюджета и налогоплательщиков нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед вооруженными силами стоят важные задачи, в числе которых восстановление надежной системы противовоздушной обороны, создание мощного ракетного щита Украины, наращивание боевого потенциала авиации, артиллерии, производство боеприпасов, развитие систем телекоммуникаций, автоматизированных систем управления войсками и разведки.

Кроме того, нужно продолжить и ускорить реформу продовольственного обеспечения и завершить переход на новую систему питания всей армии не позднее 2019 года.

Как сообщал УНИАН, общий бюджет, который в текущем году будет выделен на оборонные цели и сектор национальной безопасности, превышает 120 миллиардов гривень.