Гривня закрыла межбанк на отметке 26,95 за доллар
18:13, 22 февраля 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3012/28,3406 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В среду, 22 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,91/26,95 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3012/28,3406 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9729 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 414 сделок на сумму 194,7 миллиона долларов.
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