Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса

Национальный банк Украины ослабил ряд введенных для стабилизации рынка валютных ограничений относительно внешнеторговой деятельности.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №13, вступающее в силу с 23 февраля.

Читайте такжеБыстрая валютная либерализация может вызвать новую волну девальвации - НБУ

Согласно документу, Нацбанк освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.

Также регулятор разрешил банкам покупать для клиентов валюту без учета в общей сумме собственной валюты на счетах клиента полученного денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.

По оценкам НБУ, эти шаги будут способствовать росту реализации продукции украинского производства покупателям-нерезидентам, поскольку облегчат проведение закупок не только в государственных, но и у всех субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, как отмечается в постановлении, банк сможет покупать валюту в пользу клиента, если сумма собственной валюты на счете этого клиента не превышает 100 тысяч долларов США, что в 4 раза выше действующего лимита на уровне не выше 25 тысяч долларов.

"Ослабление этих ограничений не окажет дестабилизирующего влияния на ситуацию на межбанковском валютном рынке", - заверил НБУ.

Ранее, с 9 февраля, Нацбанк смягчил требования к банкам на межбанковском валютном рынке, повысив предельный объем покупки валюты и банковских металлов за гривни в 5 раз - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка в эквиваленте с 0,1%, установленных ранее.

Согласно концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планировал на первом этапе валютной либерализации смягчить ограничения по экспортно-импортным операциям и прямым иностранным инвестициям, в том числе анонсировал постепенную отмену обязательной продажи валютной выручки, ограничения сроков расчетов по экспортно-импортным контрактам и максимальной суммы предоплаты по импортному контракту.

Для физических лиц регулятор намерен отменить ограничения на покупку наличной валюты, установленное в настоящее время в размере эквивалента 12 тысяч гривень в день, а также на снятие наличной валюты со счета, действующее на уровне эквивалента 250 тысяч гривень в день.

Пересмотреть административные ограничения для банков, включая предельный объем покупки валюты по собственным операциям и хеджирование валютных заимствований, а также для юридических лиц, в том числе относительно досрочного погашения кредитов нерезидентам и вывода средств от продажи ценных бумаг, регулятор в рамках концепции планировал только на следующем этапе.

На последнем этапе, согласно концепции, Нацбанк анонсировал отмену лицензирования инвестиций в ценные бумаги и недвижимость за рубежом для физических лиц, юридических лиц и банков.