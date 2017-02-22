Вступило в силу соглашение ВТО о либерализации мировой торговли

Соглашение об упрощении процедур международной торговли (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифицировали уже более двух третей из 164 членов организации, что достаточно для его вступления в силу, сообщает Deutsche Welle.

Глава организации Роберту Азеведу ожидает, что новый договор стимулирует рост мировой экономики на 0,5 процентного пункта в год.

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Документ, принятый в ходе конференции на Бали в 2013 году, предусматривает упрощение таможенных формальностей, свертывание субсидий, расширение помощи развивающимся странам и облегчение доступа к мировым рынкам для бедных стран.

Член правления Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Штефан Маир заявил, что первый многосторонний договор со времени создания ВТО является "правильным ответом на объявленный президентом США Дональдом Трампом курс на изоляцию".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в ноябре 2015 г. ратифицировала протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации торговли. Целью принятия закона является выполнение Украиной внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу упомянутого протокола, и предоставление согласия на обязательность применения Украиной положений соглашения об упрощении процедур торговли после вступления в силу.

По мнению торгпреда Украины Натальи Микольской, соглашение ВТО позволит устранить часть торговых барьеров, мешающих Украине реализовать свой экспортный потенциал и компенсировать потерю российского рынка сбыта.