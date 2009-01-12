В Беларуси введена единая ставка подоходного налога

В Беларуси с целью упрощения налогообложения принято решение о переходе с 1 января 2009 года на единую ставку подоходного налога в размере 12%.

Об этом заявил заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Александр ДОРОШЕНКО, передает агентство БЕЛТА.

По словам А.ДОРОШЕНКО, рассматривались разные варианты: и 10%, и 12%, и российский вариант – 13%. "Но, учитывая, что в Беларуси на протяжении ряда лет средний процент изъятия составлял около 12%, было принято решение о введении такой единой ставки налога", – пояснил он.

А.ДОРОШЕНКО также отметил, что введение единой ставки подоходного налога не приведет к повышению налоговой нагрузки на низкооплачиваемые категории граждан. Эта проблема была решена путем увеличения стандартного вычета. Так, с 2009 года стандартный налоговый вычет на каждого работника при исчислении подоходного налога увеличен с 35 тыс. белорусских рублей до 250 тыс. рублей. Эта сумма, соответствующая прогнозному бюджету прожиточного минимума на 2009 год, не будет облагаться налогом. При этом воспользоваться вычетом смогут граждане, у которых среднемесячный доход не превышает 1,5 млн. рублей. Ежегодно эта сумма будет корректироваться с учетом отдельных показателей развития экономики. Условием получения этого вычета является наличие основного места работы.

Также замминистра отметил, что введение с 1 января 2009 года единой ставки подоходного налога в 12% не приведет к уменьшению поступлений в бюджет.

Напомним, в Украине прогрессивная шкала налогообложения физических лиц отменена с 1 января 2004 года. Сейчас подоходный налог составляет 15% (с 2004 года была 13%).