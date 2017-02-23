Вкладчикам "Фортуна-Банка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 февраля начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Фортуна-Банка".

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Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчики банка могут обратиться в одно из учреждений банков-агентов - "Правэкс-банка", "Альфа-Банка", "Кредо-банка", "Укргазбанка", ПУМБ, "Таскомбанка", банка "Пивденный".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в "Фортуна-банк" 27 января на основании решения НБУ об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных.

"Фортуна-банк" работал на рынке Украины с 2002 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов.