Британское правительство получит 43,4% акций Lloyds Banking Group

Правительство Великобритании будет контролировать 43,4% акций создаваемого на основе Halifax Bank of Scotland (HBOS) и Lloyds TSB британского "супербанка", сообщило в понедельник со ссылкой на заявление обоих финансовых институтов агентство Рейтер.

Размер доли, которую получит под свой контроль государство, определился после того, как акционеры банков выкупили лишь 0,5% акций Lloyds и 0,24% ценных бумаг HBOS.

Таким образом, на долю нынешних акционеров HBOS, среди которых два миллиона владельцев небольшого количества ценных бумаг, придется лишь около 20% акций вновь создаваемого финучреждения, 36,5% акций останутся в ведении акционеров Lloyds TSB.

Акционеры крупнейшего в Великобритании ипотечного кредитора Halifax Bank of Scotland (HBOS) на заседании в Бирмингеме 12 декабря прошлого года проголосовали в поддержку приобретения этого финансового учреждения банком Lloyds TSB. Акционеры банка Lloyds TSB высказались в пользу сделки 19 ноября 2008 года.

После одобрения акционерами обоих банков плана слияния его вскоре одобрил британский министр по делам бизнеса и предпринимательства Питер Манделсон, несмотря на аргументы против нее со стороны Антимонопольного управления Великобритании (Office of Fair Trading), изложившего их ему в специальном докладе.

В заявлении министра, в частности, отмечалось, что данная сделка отвечает общественным интересам, поскольку стабильность финансовой системы в настоящий момент важнее, чем строгое выполнение законов о честной конкуренции.

Слияние двух финучреждений будет означать возникновение самого крупного в стране банка, обслуживающего 38 миллионов клиентов в трех тысячах местных отделениях. Работать в "супербанке", который получит название Lloyds Banking Group, будут около 145 тысяч человек.

Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2009 года.