В Германии в прошлом году зафиксирован рекордный профицит бюджетов всех уровней

Финансовый профицит немецкого государства - бюджеты всех уровней - в 2016 году составил рекордные со времен воссоединения 23,7 миллиарда евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное ведомство статистики (Destatis).

"К объему валового внутреннего продукта (3,1 триллиона евро) профицит составил, по маастрихтским нормам, +0,8 процента (речь идет о показатель, на основе которого отслеживается соблюдение государствами-членами ЕС бюджетных нормативов)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что доходы бюджетов всех уровней составили 1 411 миллиардов евро, расходы - почти 1 388 миллиардов. Профицита прошлого года удалось достичь на всех уровнях бюджетов. Наибольшее превышение доходов над расходами показали фонды социального страхования - 8,2 миллиарда (плюс 6,1 миллиарда по сравнению с 2015 годом). Государство на федеральном уровне свела 2016 год с плюсом в 7,7 миллиарда евро (в 2015 году профицит здесь составлял 10 миллиардов), федеральные земли - 4,7 миллиарда, местные общины - 3,1 миллиарда (4,2 миллиарда в 2015 году).

Поступления в бюджеты прошлого года выросли прежде всего благодаря увеличению поступлений от подоходного налога с граждан и налога на имущество (+6,5 процента), а благоприятная ситуация на рынке труда привела к росту взносов в фонды социального страхования на 4,6 процента.

В 2015 году профицит бюджетов всех уровней в Германии составил 20,9 миллиарда евро.