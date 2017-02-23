НБУ сегодня купил у банков почти $13 миллионов
13:01, 23 февраля 2017Финансы
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Средневзвешенный курс аукциона составил 26,93 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 15,7 миллиона долларов.
НБУ сегодня купил у банков почти $13 миллионов / Фото УНИАН
Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 23 февраля, купил у банков 12,5 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,93 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 15,7 миллиона долларов.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 12:00 установились на уровне 26,90/26,93 гривни/доллар.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 26,8974 гривни/доллар.
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