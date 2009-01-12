Один из крупнейших банков Израиля на грани банкротства?

Один из крупных банков в Израиле находится на грани банкротства из-за экономического кризиса, заявил сегодня 12 января, генеральный директор израильского отделения компании "Дан энд Брэдстрит" Реувен КОВЕНТ. Об этом сообщает «Вестник Израиля».

Свое заявление Р.КОВЕНТ сделал на встрече с директорами ведущих компаний в Израиле. Он также отметил, что 15% компаний на рынке и 11% компаний, торгующих на бирже, находятся на грани финансового краха.