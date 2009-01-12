Межбанк: торги по доллару - 8,68/8,78 грн.
13:09, 12 января 2009Финансы
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Евро – 11,5895/11,7530 грн.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,60/8,90 грн., к 12:00 сузился спрэд - 8,68/8,78 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Рублевый рынок открылся котировками 0,2690/0,2815 грн., а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2720/0,2800 грн.
В России курс доллар-рубль вырос, к 12:00 установился на уровне 31,0900 (+1,7950) рублей.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3340/1,3342 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4585/11,8885 грн., к 12:00 цены составили 11,5895/11,7530 грн.
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