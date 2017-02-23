Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара пару копеек

В четверг, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,90/26,93 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3714/28,4003 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4641/0,4649 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,9026 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 198 сделок на сумму 94,6 миллиона долларов.