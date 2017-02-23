В Минюсте сообщили, сколько еще будет работать налоговая милиция

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр юстиции Павел Петренко.

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«Налоговая милиция функционирует, но там есть технические вопросы по оплате заработной платы сотрудникам, их штатной численности. К сожалению, парламент не урегулировал до конца этот юридический вакуум», - сказал он.

По словам Петренко, скорейшее принятия закона о службе финансовых расследований позволит устранить правовой вакуум.

«Если озвучена реформа - от этой реформы не должны страдать простые люди, которые работают как рядовые сотрудники того или иного органа. Сейчас нужно срочно принимать закон о службе финансовых расследований и решать эту проблему», - отметил глава Минюста.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 23 февраля приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства), при этом не поддержала скандальную правку, возвращающую полномочия налоговой милиции.

Министр финансов Украины просил депутатов не поддерживать подготовленный рядом парламентариев проект закона о налогообложении наследства, предполагающий восстановление налоговой милиции.

По его словам, правительство уже подготовило проект закона о финансовой полиции, который одобрен всеми профильными ассоциациями и экспертами. Документ предполагает ликвидацию экономических подразделений силовых структур в МВД, СБУ, а также ГФС и формирование единой структуры, которая станет больше аналитической службой нежели силовой.

Если проект закона будет одобрен правительством и принят Верховной Радой в ближайшее время, финансовая полиция может быть создана в Украине уже до конца текущего года.