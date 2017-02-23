Рада планирует упростить капитализацию и реорганизацию банков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.

За принятие соответствующего законопроекта №6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков" в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя проект, глава парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка отметил, что этот закон позволит защитить интересы малых и средних банков, упрощая процедуру их реорганизации и докапитализации.

По его словам, также законопроект позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, что позволит финучреждениям продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.

"Невозможность выполнения иногда драконовских нормативов Национального банка не должна стать причиной закрытия банков, экспроприации собственности и перекладывания обязательств на Фонд гарантирования вкладов, из которого заплатит каждый украинец", - сказал Рыбалка.

Он отметил, что комитет решением от 7 февраля рекомендовал Раде принять проект за основу, однако в июне завершается очередной этап докапитализации банков, в связи с чем он призвал депутатов принять проект за основу и в целом.

В свою очередь, еще один представитель профильного комитета - народный депутат Руслан Демчак в ходе своего выступления подчеркнул, что в настоящее время 54% банковской системы Украины сосредоточены в руках государства, еще 35% - иностранных инвесторов, и только 11% банков с национальным частным капиталом, при этом ресурса у инвесторов для их докапитализации нет.

"Суть этого проекта - поддержать хоть как-то эти 11% банков и помочь им. Я прошу вас прислушаться к профессионалам: это не Нацбанк, а рынок просит нас депутатов, и наш комитет почти всем составом поддержал эту инициативу", - пояснил депутат.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.