СК «Лемма» приняла в перестрахование Kuwait Cement Company

АОЗТ «Страховая компания «Лемма» (г. Харьков) перестраховало крупного производителя цемента компанию Kuwait Cement Company (Кувейт). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, общая страховая сумма по договору перестрахования имущественных рисков компании составляет около 404 млн. долл. Лимит ответственности СК «Лемма» в риске - 4%. Период действия страхового покрытия – один год, начиная с 1 января 2009 года. Риск был получен в перестрахование через крупного египетского брокера.

Справка УНИАН. АОЗТ "Страховая компания "Лемма" (г. Харьков) основано в 1994 г. Уставный фонд компании составляет 550 млн. грн.

В апреле 2008 г. частная компания с ограниченной ответственностью «Лемма Космос Лимитед» (г. Лондон, Великобритания) сконцентрировала 51% акций АОЗТ «Страховая компания «Лемма».