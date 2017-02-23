Создание службы финрасследований снизит силовое давление на бизнес – эксперты

Предполагается, что новая служба заменит налоговую полицию, которая была официально ликвидирована законом о госбюджете на 2017 г.

"К данной ситуации очень подходит пословица «не было бы счастья – да несчастье помогло». Будем откровенны: депутаты отменили п. 134 Налогового кодекса почти случайно. Но этой случайностью можно и нужно воспользоваться для снижения репрессивности аппарата фискальной службы" – уверен эксперт Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Василий Яблонский.

По словам эксперта, заявленные министром финансов нововведения – о замене силового подхода на более аналитический, а также о сокращении штата новой службы по сравнению с налоговой милицией с 15 000 до 2500-3000 человек – заслуживают на внимание и поддержку.

"Создание службы финансовых расследований четко согласуется с успешной налоговой практикой Европейского Союза. Но важно, чтобы новая структура не выродилась в налоговую милицию, которая сейчас занимается абсолютно всем – в том числе используется в корпоративных конфликтах – кроме своих непосредственных задач" – предостерегает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Хочу напомнить, что создание новой службы финансовых расследований – это одно из требований Международного валютного фонда, которое взяла на себя Украина. И это требование нужно выполнить. Кроме того, о создании такой службы было сказано и в коалиционном соглашении" – напоминает доктор экономических наук Вячеслав Потапенко.

Но ключевой фактор, по мнению эксперта, это относительно низкая эффективность действующей налоговой милиции.

"85% дел, открытых за уклонение от уплаты налогов, сборов, были закрыты за отсутствием состава преступления. Налоговая милиция тратит больше, чем приносит в госбюджет. К примеру, в 2015 г. на зарплату сотрудникам налоговой милиции было выделено 600 млн. грн. При этом благодаря работе этих сотрудников в бюджет было мобилизовано лишь 521 млн. грн." – делится статистикой Вячеслав Потапенко.

"Мы прекрасно понимаем, что налоговая милиция практикой своей работы себя дискредитировала, причем дискредитировала себя рейдами не против крупного бизнеса, а против частных предпринимателей. Именно они получили наибольший ущерб от действий налоговой милиции" – объясняет экономист, эксперт Киевского международного экономического форума Андрей Блинов.

По словам экономиста, в новый закон и в деятельность новой службы должен быть обязательно заложен принцип невиновости налогоплательщика.

"Служба финансовых расследований должна в первую очередь интересоваться деятельностью крупнейших налогоплательщиков. Ведь 10% крупнейших корпораций страны дают более 90% налогов" – напоминает Андрей Блинов.