Наличный курс: доллар в комбанках стоит 8,50/9,00 грн.
14:32, 12 января 2009Финансы
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Евро – 11,50/12,40 грн.
Сегодня в коммерческих банках Киева курс продажи доллара в среднем составляет 8, 50/9,00 грн., евро – 11,50/12,40 грн.
Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:
«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,90/8,95 грн., евро – 11,30/12,30 грн.;
«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/9,20 грн., евро – 11,40/12,40 грн.;
«OTP Банк»: доллар США – 8,70/9,20 грн., евро – 11,62/12,42 грн.;
«Ощадбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,50/12,50 грн.;
«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,50/12,50 грн.
Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.
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