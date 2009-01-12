Наличный курс: доллар в комбанках стоит 8,50/9,00 грн.

Сегодня в коммерческих банках Киева курс продажи доллара в среднем составляет 8, 50/9,00 грн., евро – 11,50/12,40 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,90/8,95 грн., евро – 11,30/12,30 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 8,50/9,20 грн., евро – 11,40/12,40 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 8,70/9,20 грн., евро – 11,62/12,42 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,50/12,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,50/9,00 грн., евро – 11,50/12,50 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.