НБУ придется рефинансировать банки с учетом мнения Кабмина

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Национальному банку придется выполнять закон - принимать решение о рефинансировании банков с учетом мнения правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, комментируя по просьбе журналистов заявление Нацбанка об отказе выполнять норму закона о госбюджете, согласно которой решение о рефинансировании банков должно согласовываться с правительством.

«Я уверена, что Национальный банк, хотя он абсолютно независим от правительства, но, как оказалось, независим и от страны, то все равно ему придется законы выполнять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она еще раз отметила, что сегодняшний курс гривни к доллару абсолютно экономически не обоснован и демонстрирует «преступную политику» НБУ и в отношении банков, и в отношении людей, которые взяли кредиты, и такая политика приводит к масштабной инфляции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день реальный курс гривни к доллару составляет 6-6,5 грн. за доллар.

«Я еще раз хочу обратиться к Национальному банку – нет никаких оснований сегодня иметь такой курс гривни к доллару. Максимум, что может быть – это 6-6,50. Другой (курс – УНИАН) это спекуляция, позволяющая наживаться на беде Украины, на кризисе, на тех людях, которые от этого страдают», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». 29 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал его.

Статья 86 госбюджета на 2009 год обязывает Национальный банк Украины согласовывать порядок рефинансирования коммерческих банков с Кабинетом министров.

Затем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд для решения вопроса о соответствии Конституции Украины статьи 86 Закона "О Государственном бюджете на 2009 год" (относительно ограничения права Национального банка единолично осуществлять рефинансирование коммерческих банков).

В своем конституционном представлении Президент опирается на предыдущие решения КС, в которых суд пришел к выводу, что остановка законом о государственном бюджете Украины действия других законов Украины, внесение изменений в другие законы Украины, установление иного (дополнительного) правового регулирования отношений, что предусмотрено законами Украины, не соответствует ряду норм Конституции Украины.

Президент просит КС признать не соответствующей Конституции Украины (неконституционной) статью 86 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год".