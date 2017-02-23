Фонд гарантирования отсудил кредиты банка "Михайловский" у компании "Плеяда"

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подтверждая решение Фонда о признании ничтожной сделки по продаже кредитов банка «Михайловский» накануне его банкротства финансовой компании «Плеяда».

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Как отмечается на сайте Фонда, решение суда вступило в силу с момента его провозглашения 22 февраля, в связи с чем платежи по кредитным договорам должны выплачиваться исключительно в пользу банка «Михайловский».

При этом Фонд в очередной раз подчеркнул, что при уплате средств в пользу финансовой компании «Фагор», которая также якобы покупала кредит банка «Михайловский» накануне его банкротства, погашения кредитной задолженности не происходит, и любые сообщения о необходимости возврата кредитов в пользу этой компании не имеют юридической силы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

Накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

12 августа 2016 года Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.