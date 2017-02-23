МВФ отмечает прогресс в работе с Украиной, но конкретных дат выделения кредита пока нет

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд отмечает значительный прогресс в работе с Украиной, а также в части выполнения нашей страной программы реформ, утвержденной в марте 2015 года, однако даты заседания Совета директоров Фонда по украинскому вопросу и, как следствие, даты выделения нашей стране очередного - четвертого по счету кредитного транша в размере 1 млрд долл., пока нет.

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Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«У нас нет четкой даты заседания (Совета директоров - УНИАН). Но у нас не поменялась позиция, которую мы озвучивали пару недель назад. Мы продолжаем дискуссии. Полагаем, что технические детали сотрудничества будут решены, и мы сможем представить третий пересмотр программы реформ на заседание Совета директоров в ближайшие недели», - сказал Райс.

Он отказался детализировать, какие именно технические вопросы осталось решить, отметив, что они касаются пенсионной реформы, реформы госуправления, борьбы с коррупцией и ряда других вопросов.

Кроме того, Райс не предоставил деталей возможного визита министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтон. «Пока у меня нет подтверждений этой информации», - сказал Райс.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. К концу 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл., выполнив для этого ключевые условия, а именно - приняла бюджет на 2017 год и провела национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк». Вместе с тем, вопрос заседания Совета директоров по украинскому вопросу и выделения денег все время откладывался - сначала на январь, затем на начало февраля. Для проведения заседания Украина и Фонд должны подписать письмо о намерениях, а затем меморандум, в котором указывались бы ключевые маяки выполнения программы реформ на ближайшие месяцы. Такими маяками, как ожидается, будут проведение земельной реформы и пенсионной реформы.

13 февраля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева отмечала, что Украина подпишет меморандум с Международным валютным фондом для получения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.

При этом директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард в интервью Reuters отмечала, что Фонд доволен ходом переговоров с Украиной по программе реформ и отмечает, что направление сотрудничества задано правильно.