Медведько проверит заявления об отборе газа Украиной

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить заявления, касающиеся о якобы несанкционированном отборе Украиной российского газа.

В частности, как сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы, В.ЮЩЕНКО обратился с письмом к генеральному прокурору, в котором выражает обеспокоенность распространением заявлений в отечественных и зарубежных СМИ о несанкционированном отборе Украиной из магистральных транспортных сетей экспортируемого из России в страны Западной Европы газа.

«Отдельные зарубежные политики открыто обвиняют Украину как государство, так и отдельные должностные лица в криминальных действиях, что наносит непоправимый вред имиджу и интересам Украины», - процитировала И.ВАННИКОВА письмо главы государства.

Следовательно, отмечается в письме, для обеспечения беспрекословного выполнения требований закона относительно необходимости проверки заявлений о преступлениях, В.ЮЩЕНКО предлагает безотлагательно организовать проведение соответствующей проверки и по ее результатам принять обоснованное и законное решение.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, глава государства по результатам этой проверки ожидает доклад генерального прокурора.