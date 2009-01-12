ВР рассмотрит ситуацию на финансовом рынке

Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе рассмотрит ситуацию, которая возникла в последнее время на финансовом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, кроме информации о ситуации на валютном рынке, будет также заслушана информация Временной специальной комиссии ВР по вопросам деятельности Национального банка Украины во время кризиса, а также рассмотрены законодательные инициативы.

Как сказал Н.ТОМЕНКО, сегодня очень странной является позиция некоторых представителей Секретариата Президента и Нацбанка относительно невыполнения закона о государственном бюджете на 2009 год, согласно которому Нацбанк должен согласовывать с правительством курсовую политику Украины.

«Думаю, что завтра этот вопрос не будет рассматриваться, но убежден, что в течение пленарной недели парламент будет слушать о ситуации на финансовом, валютном рынке и будет принимать соответствующие решения», - сказал он.