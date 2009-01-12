Ющенко поручил Кабмину обеспечить транзит газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров обеспечить транзит российского газа по украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

По ее словам, только что Президент Украины провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

Во время разговора Ж.БАРОЗУ отметил, что Европа готова принимать российский газ, а Россия готова его предоставить.

«Соответственно, глава Украинского государства дал поручение Кабинету Министров обеспечить транзит газа из России европейским потребителям», - сказала И.ВАННИКОВА.

Также, по ее словам, европейская сторона особо отмечает слаженность действий украинской власти во главе с Президентом Украины.

«Конструктивные предложения и последовательные действия, которые В.ЮЩЕНКО осуществляет с целью урегулирования ситуации в газовой сфере между Украиной, Российской Федерацией и Европейским Союзом, находят особенный отклик в Евросоюзе», - сказала И.ВАННИКОВА, отметив, что, в частности, благодаря договоренностям В.ЮЩЕНКО с руководством Чешской Республики, которая с 1 января председательствует в ЕС, Европейской комиссией и Российской Федерацией было принято решение о создании мониторинговой экспертной группы, которая будет наблюдать за транзитом российского газа к европейским потребителям.

«Благодаря последовательным действиям Президента Украины, правительства Украины, а также НАК «Нафтогаз Украины» сегодня устранена искусственная преграда, которая якобы сдерживала транспортировку российского газа в Западную Европу, и теперь вся ответственность за поставки газа в Европу возлагается на российскую сторону», - сказала пресс-секретарь Президента.