Экс-главу МВФ Родриго Рато приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Суд признал Рато виновным в растрате вверенных ему денежных средств в период, когда он занимал должность президента финансовой группы Bankia, передает Русская служба Би-би-си.

В прошлом году в Испании начался процесс о мошенничестве с "черными картами" Bankia. Всего по этому делу проходят 66 человек, в том числе и Родриго Рато. По данным следствия, обвиняемые потратили с этих карт на личные нужды более 12 млн евро.

Родриго Рато возглавлял финансовую группу Bankia с 2010 года по 2012 год. До этого Рато был вице-премьером в правительстве Хосе Мария Аснара (1996-2004), а в 2004-2007 годах возглавлял Международный валютный фонд.

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Bankia была создана в 2010 году в самый разгар экономического кризиса в Испании. В единую банковскую группу были объединены активы семи региональных сберегательных банков, которые понесли финансовые потери.

Как раз после ухода Рато финансовая группа Bankia столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и запросила помощи правительства. Тогда выяснилось, что у банка были проблемы с отчетностью. В результате банк был частично национализирован. Помощь банковской системе Испании пришлось оказывать из фондов ЕС. Это стало одним из витков кризиса в еврозоне, а сама Испания оказалась на грани банковского кризиса.

В середине февраля бывшему главе Центробанка Испании Мигелю Анхелю Фернандесу Ордоньеса были предъявлены обвинения в связи с расследованием дела о первичном размещении на бирже Bankia в 2011 году. Национальный суд Испании предъявил обвинения Ордоньеса и еще нескольким бывшим испанским чиновникам, в том числе председателю Национальной комиссии по ценным бумагам Хулио Сегуре. Сам банк обвиняют в намеренном искажении отчетности перед размещением.

Верховный суд Испании в прошлом году постановил, что в информации, которую банк передал инвесторам перед размещением, были неточности. Благодаря этому решению инвесторы могут добиваться компенсации потерь.