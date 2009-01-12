Украинский фондовый рынок не отреагировал на газовый конфликт

Украинский рынок акций на данный момент никак не отреагировал на газовый конфликт.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент и инвестиционный управляющий Foyil Asset Management Ukraine Дмитрий МОШКАЛО.

По его словам, данная реакция рынка еще раз подтверждает утверждение, что цены на украинские активы уже давно ушли от адекватных уровней далеко вниз. “Следовательно, не следует ожидать каких-либо существенных колебаний рынка из-за данного конфликта”, - отметил Д.МОШКАЛО.

По его мнению, после урегулирования вопроса цены газа для украинских промышленных потребителей, можно будет судить об адекватности текущей оценки их акций, новых финансовых моделях функционирования эмитентов.