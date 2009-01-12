Межбанк: торги на уровне 8,6-8,9 грн./долл.

Сегодня на валютном межбанке котировки на покупку американского доллара были на уровне 8,6-8,7 гривен за 1 доллар США, на продажу – 8,8-8,9 грн/долл. Об этом УНИАН сообщил дилер одного из коммерческих банков.

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

При этом, по словам собеседника агентства, на завтра Нацбанк объявил о проведении валютного аукциона, но курс «отсечения» пока не обнародовал.

«Я сомневаюсь, что проведение аукциона может существенно повлиять на ситуацию на межбанке. Дело в том, что Нацбанк продает валюту исключительно под импортные договоры, а также под выполнение коммерческими банками своих обязательств перед нерезидентами», - сказал банкир.