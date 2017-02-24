Нацбанк укрепил гривню к доллару, но опустил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ Кабмине спрогнозировали, что будет с гривней в этом году

100 USD США – 2690.6286 (23 февраля – 2697.2870)

100 EUR – 2844.8016 (23 февраля – 2835.6578)

10 RUR – 4.6813 (23 февраля – 4.6929)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 23 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4309/28,4732 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9063 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 564 сделки на сумму 312,86 млн долл.