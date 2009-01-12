Коммунальные тарифы в Киеве повышены противозаконно

Киевский апелляционный административный суд своим решением от 9 января 2009 года признал незаконным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, осуществленное согласно распоряжениям КГГА №№640, 641, 642 и 643 от 30 мая 2007 г.

Об этом сообщил УНИАН помощник-консультант народного депутата Украины, экс-мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО юрист Александр ЯШИН.

«Решения Киевской городской госадминистрации № 640, 641, 642 и 643 относительно услуг признаны незаконными», - сообщил А.ЯШИН.

Он напомнил, что иски относительно повышения коммунальных тарифов в столице в 2006 году подала по инициативе А.ОМЕЛЬЧЕНКО киевская городская организация Украинской партии «Единство», а также параллельно был подан иск от объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) «Престиж» на Позняках.

А.ЯШИН отметил, что, в частности, представлял интересы «Престижа» в суде и как юрист поддержал членов ОСМД, которые обратились в свое время, зная об аналогичных судебных делах о введенных повышенных тарифах в столице, к партии “Единство”, где он работал.

Юрист напомнил, что иск от «Единства» был возвращен судом с обоснованием, что партия не является организацией, которая защищает права киевлян. Однако иск ОСМД был рассмотрен Окружным административным судом Киева, и 24 января 2008 года было принято решение удовлетворить его полностью и признать незаконными и отменить распоряжения № 640, 641, 642 и 643, где коэффициент повышения на тарифы составлял 2,1 раза.

Затем, по словам А.ЯШИНА, Киевская городская государственная администрация подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. К делу, также по ходатайству мэрии, была привлечена компания «Киевэнерго», прав и обязанностей которой касается данное дело.

Заседание апелляционного суда, по информации А.ЯШИНА, в эту пятницу продолжалось около пяти часов, и было вынесено решение.

«Апелляционный административный суд Киева 9 января оставил решение суда первой инстанции – Окружного административного суда – в силе, без изменений. Апелляционную жалобу КГГА, «Киевэнерго» - без удовлетворения. Решение апелляции вступает в законную силу с момента оглашения», - отметил помощник-консультант депутата А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По словам А.ЯШИНА, теперь каждый киевлянин имеет право требовать от столичной власти пересчета и возврата части денег, которые были оплачены за жилищно-коммунальные услуги в период действия вышеуказанных решений.

«Теперь каждый киевлянин и организация, которые платили за жилищно-коммунальные услуги, вправе обращаться о взыскании незаконно начисленной суммы со всеми последствиями для бюджета Киева и Киевской городской государственной администрации», - сказал А.ЯШИН.

Он напомнил, что самый короткий срок действия указанных распоряжений составляет около трех месяцев, некоторые из них даже действовали дольше.

А.ЯШИН также сообщил, что в ближайшую среду, 14 января, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, где председательствует А.ОМЕЛЬЧЕНКО, будет рассмотрен вопрос, связанный с указанным решением апелляционного админсуда, с постановкой вопроса об ответственности должностных лиц КГГА.

Распоряжение КГГА №640 “О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной и водоотводу холодной и горячей воды” №641 “Об упорядочении размеров тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий и внесении изменений в распоряжение Киевской городской государственной администрации от 19 мая 2000 №748” (касающиеся тарифов на услуги по содержанию домов – УНИАН), №642 “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой” №643 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию”.

В конце 2006 г. столичная власть издала ряд распоряжений о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг в 4 раза. В то же время в феврале в 2007 г. руководство Киева вынуждено было снизить тарифы, поскольку Киевсовет проголосовал об ограничении указанного повышения тарифов в среднем до 2 раза.