Прибыль банков в 2008 году выросла

По предварительным данным, суммарная прибыль украинских банков по итогам 2008 года составила 9,7 млрд. грн., что в 1,4 раза больше, чем в 2007 году (7,1 млрд. грн.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков составили 120,6 млрд. грн., в т.ч. процентные доходы - 88,4 млрд. грн. (или 73,3% от общих доходов), комиссионные доходы - 19,6 млрд. грн. (16,2%).

Расходы банков составили 110,9 млрд. грн., в т.ч. процентные расходы - 50,8 млрд. грн. (или 45,8% от общих расходов), комиссионные расходы - 2,2 млрд. грн. (2,0%).

При этом Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, как это практиковалось ранее.