НБУ решил ликвидировать "Платинум Банк"

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать «Платинум Банк».

Читайте такжеДиагностика 60 крупнейших банков: в докапитализации нуждаются 39 банков - НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, решение приято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Фонд сообщал, что «Таскомбанк» и «Первый украинский международный банк» рассматривают возможность участия в выведении с рынка неплатежеспособного «Платинум Банка».

Как впоследствии сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц, процедура ликвидации банка продлится 2 года - до 23 февраля 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначен Юрий Ирклиенко.

Также фонд сообщил, что будет принимать требования кредиторов в течение 30 дней с даты публикации объявления о начале процедуры ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк признал «Платинум Банк» неплатежеспособным 11 января.

Владельцами существенного участия «Платинум Банка» регулятор признал Бориса Кауфмана и Григория Гуртового.

«Платинум банк» (ранее «Международный ипотечный банк») работал на рынке Украины с 2005 года. Согласно данным отчетности НБУ на 1 октября 2016 года, по объему активов банк занимал 22-е место среди 100 работающих в Украине банков.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова до перехода на работу в НБУ исполняла обязанности главы правления «Платинум Банка». По данным СМИ, финансовые проблемы в банке были еще с середины 2016 года.