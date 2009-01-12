Собственный капитал украинских банков увеличился

Собственный капитал украинских банков за 2008 год (по предварительным данным) увеличился в 1,7 раза и на 1 января 2009 года составил 121,4 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, в структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 67,9%, дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,4%, эмиссионные разницы - 5,3%, общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,4%, результат прошлых лет - 1,2%, результат текущего года - 8%, результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,8%.

В НБУ не уточняют, за счет чего произошел рост собственного капитала коммерческих банков, как это практиковалось ранее.