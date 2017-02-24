У Гонтаревой назвали три системно важных банка

Правление Национального банка Украины определило системно важными банками на 2017 год национализированный «ПриватБанк», государственные «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», как и годом ранее.

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Как напомнил регулятор на своем сайте, системно важными считаются банки, банкротство или ненадлежащая работа которых может спровоцировать системные риски для финансовой системы.

В этой связи Нацбанк применяет к таким банкам в рамках общепринятой мировой практики повышенные нормативы ликвидности и капитала, а также особый режим надзора.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

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Согласно утвержденной правительством в 2015 году стратегии реформирования государственного банковского сектора, приватизация «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» ожидается в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Из капитала «Укргазбанка» государство в рамках стратегии намерено частично или полностью выйти до конца 2017 года.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн.

В феврале текущего года Кабмин решил докапитализировать «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» на 3,5 млрд грн и 3 млрд грн, соответственно.